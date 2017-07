iPhone 8: Neue Renderings stellen erneut Frage nach Touch ID

Aktuell gibt es wieder einmal neue Renderings zum iPhone 8 im Netz.

Veröffentlicht wurden sie in einem Beitrag des Online-Magazins Forbes. Deren Mitarbeiter standen offenbar im Kontakt mit dem Zubehör-Hersteller Nodus, der ihnen CAD-Dateien, also 3D-Designs, des angeblich nächsten iPhones zugespielt hat.

Sie bestätigen viele der Gerüchte, die die Schlagzeilen rund um das nächste Apple-Smartphone bereits in den vergangenen Wochen beherrschten:

das rahmenlose Display mit einer Aussparung für die Frontkamera(s)

abgerundete Ecken wie beim iPhone 7

eine vertikale Kamera mit zentriertem Blitz auf der Rückseite

Touch ID verschwunden – Gesichtserkennung oder seitlicher Home Button?

Touch ID ist nirgendwo zu sehen, was für eine Entsperr-Funktion durch Gesichtserkennung spricht. Allerdings gibt es auch einen vergrößerten Button auf der Seite, an der Stelle, an der bislang der Standby-Button zu finden war.

Dieser könnte, da durch das rahmenlose Display ja auch der frontale Home Button eliminiert werden dürfte, als neuer Home Button dienen. Wenn er dick genug ist, könnte sogar er einen Fingerabdrucksensor enthalten – das ist allerdings bislang reine Spekulation der Kollegen (und aus unserer Sicht eine sehr gewagte These).