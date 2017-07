iPhone 8 bald ohne Samsung-Bauteile: Baut Apple eigenes OLED-Display?

Apple hat angeblich Pläne, eigene OLED-Displays zu entwickeln.

Nahezu alle Informationen sprechen derzeit dafür, dass das im Herbst kommende iPhone 8 ein OLED-Display erhalten wird. Sehr wahrscheinlich stammen all diese Displays von Samsung. Bei zukünftigen Apple-Geräten mit der stromsparenden Bildschirm-Technologie könnte das aber anders werden.

Wie DigiTimes mit Verweis auf ET News berichtet, hat Apple in Taiwan eine Entwicklungseinrichtung gebaut, in der an eigenen OLED-Displays gearbeitet wird. Dazu wurden spezielle Maschinen der koreanischen Firma Sunic Systems gekauft.

Eigene OLED-Displays: Flexiblere Planung, weniger Samsung-Bauteile

Mit eigenen Displays könnte Cupertino die Zulieferer-Kette flexibler als beim iPhone 8 gestalten und zugleich weniger Bauteile von Samsung verwenden. Informationen darüber, wie weit die Forschung an eigenen Displays mit den neuen Maschinen bereit gediehen ist, gibt es allerdings nicht.