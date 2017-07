iPhone 2018: Wird LG exklusiver Zulieferer für Akkus?

Mitten im Trubel um das iPhone 8 wird gerade über die fernere Zukunft spekuliert.

Natürlich konzentriert sich Apple zurzeit auf die Produktion des diesjährigen Jubiläums-Smartphones – aber auch das nächste Gerät wird fleißig vorbereitet. Wie The Korea Economic Daily berichtet, habe Cupertino auch bereits Zulieferer-Verträge für die Akkus des übernächsten iPhone, das in 2018 zu erwarten ist, abgeschlossen – und zwar exklusiv mit LG.

Das ist aus zwei Gründen bemerkenswert: Zum einen lässt sich Apple Bauteile meistens von mehreren Händlern liefern, um Lieferengpässen vorzubeugen. Aber LG scheint hier einen überzeugenden Investment-Plan in stabile Lieferstrukturen vorgelegt zu haben.

iPhone 2018 mit L-förmigem Akku?

Der zweite Grund für die Entscheidung sei, so der Bericht weiter, die L-Form der Akkus von LG. Eine derartige Form, die für optimalere Platzverteilung sorgen kann, wurde bereits für die Akkus im iPhone 8 kolportiert.

Apple habe sie in die Planung für das iPhone in 2018 aufgenommen und will vor allem den unteren Gerätebereich platztechnisch besser ausnutzen. Andere Zulieferer wie Samsung sollen dafür noch zu sehr auf die „traditionelle“ rechteckige Akku-Bauweise setzen – weshalb Apple den Wechsel zu LG nun auch so strikt vollziehe.