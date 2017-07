iPad und Gesundheit: So läuft das neue Pilotprogramm für Kliniken

Ein Pilotprogramm für Krankenhäuser zielt mit iPads auf bessere medizinische Versorgung.

Seit rund einem Jahr läuft die Initiative etwa in dem renommierten Krankenhaus Cedars-Sinai in Los Angeles, das als Non-Profit-Unternehmen agiert. Ärzte bearbeiten ihre Krankheitsfälle dabei komplett mit einem iPad, tragen also digital Patientenbefragungen, Diagnosen und mehr ein.

Mit dem iPad-Vorstoß sollen mehrere Dinge erreicht werden. Zum einen soll die Diagnose transparenter gemacht werden: Patienten können über ein Programm ihre Daten von überall einsehen. Auch Epidemie-Warnungen und ähnliches können sie in dieser App erhalten.

FaceTime für die Kinderstation

Ein besonderes Feature ist außerdem die FaceTime-Integration in die Krankenhaus-Software. Mit ihr können Eltern von Frühchen oder Kindern mit anderen Problemen nach der Geburt per Video-Anruf in die Station rüberschalten. So ist es von überall möglich, das Kind beobachten und trotz der schwierigen Lage eine Verbindung zu ihm oder ihr aufbauen.

Zweitens, so ein Bericht von TechCrunch über den aktuellen Stand des Projekts, soll aber natürlich auch die Arbeit für die Angestellten des Hauses erleichtert werden – für die Ärzte und das Pflegepersonal. Dies wurde auch erreicht: Schichten konnten kürzer geplant werden, die Effizienz wurde gesteigert.

Teilweise rund 50 iPads pro Station im Einsatz

Viele iPads sind dabei im Einsatz – rund 50 in der Heart Failure Unit allein. Natürlich ist der Datenschutz dabei immer etwas fragwürdig, aber die angestellten Ärzte sehen eher die Vorteile. Nach einem Jahr habe sich ein guter Rhythmus in der Nutzung der Geräte eingestellt und zu vielen Verbesserungen beigetragen, sagte etwa Dr. Shaun Miller als Fazit zum bisherigen Projekt-Verlauf.