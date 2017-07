iOS 11: App Store bringt stark verbesserte Bedienungshilfen

Ein Aspekt in Bezug auf den neuen App Store blieb bislang unbeachtet: Bedienungshilfen.

Viel wurde bereits über die neue Gestaltung des App Stores unter iOS 11 diskutiert. Aber die meisten der Beiträge zum Redesign des App Stores sprachen dabei nur über den neuen Look an sich und darüber, wie Apple so versucht, mehr spannende Apps in den Vordergrund zu rücken.

Dabei wurde, wie der Blogger Steven Aquino nun anmerkt, aber außen vor gelassen, dass das Design sich auch in einer intuitiveren Nutzung niederschlägt. Stichwort Barrierefreiheit, Stichwort Bedienungshilfen. Auf diesem Feld gilt Apple ohnehin als Vorreiter.

Von vielen Layout-Entscheidungen des neuen App Stores profitieren User, die sich bislang vielleicht etwas schwer mit der Orientierung im Angebot taten.

Größere Schriften und Bilder

Das fängt mit den offensichtlichen Dingen an: Größere Titel und mehr Weißraum sorgen für bessere Lesbarkeit. Außerdem sind die eingebundenen Grafiken in vielen Bereichen deutlich größer.

Vielleicht nicht auf dem ersten Blick erkennbar sind die neuen Rahmen für die meisten dieser Bilder. Sie arbeiten mit Schatten und runden Ecken und sorgen so für höheren Kontrast zum Rest der Ansichten. Dadurch können neben dem Text auch Elemente wie App-Icons leicher erkannt werden.

Weitere Bedienungshilfen im App Store denkbar

Etwas, das dem App Store allerdings bis heute noch fehlt, sind dynamische Schriftgrößen. Zusammen mit einer VoiceOver-Funktion, die von Apples ausgewählte Apps genauer erklärt, wäre dies eine wünschenswerte Weiterentwicklung für Sehbehinderte. Ob dies bereits in iOS 11 kommen wird, steht nicht fest – aber was nicht ist, kann bekanntlich immer noch werden.