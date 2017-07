iOS 11 Beta 4: Das ist neu, das hat sich geändert

Die gestern veröffentlichte vierte Beta von iOS 11 hat einige Neuerungen gebracht.

Entwickler können sich die neue Version des im Herbst erscheinenden Systems genauso wie die neueste Beta von macOS High Sierra seit gestern Abend laden. Wie jede Beta eines größeren Updates schließt auch die iOS 11 Beta 4 dabei zunächst viele Bugs und bringt natürlich auch ein paar neue.

Es gilt also immer noch die Grundregel, dass eine Beta wie diese nicht zu 100 Prozent für ein Haupt-Smartphone geeignet ist – dafür ist sie zu fehleranfällig. Aber es gibt selbstverständlich auch Gründe dafür, denn sie weist einige neue Features auf.

Hier sind sie im Überblick:

Benachrichtigungen auf dem Sperrbildschirm können nach links gewischt werden, um sie anzusehen oder zu löschen. Ein Wisch ganz nach links löscht sie direkt, durch einen nach rechts können sie nach Eingabe des Passcodes bzw. Touch ID in iOS geöffnet werden

Die Apps Kontakte, Erinnerungen und Notizen haben neue Icons – wobei das der Erinnerungen auch nur fälschlicherweise horizontal gespiegelt sein könnte

In den Einstellungen unter „Allgemein“ wird die Speicherkapazität Eures Geräts ab sofort komplett und nicht abzüglich des von iOS belegten Speichers angezeigt

Ebenfalls in den Einstellungen hat die Abteilung „Accounts und Passwörter“ ein neues Icon erhalten

Zusätzlich wurde eine neue Abteilung für AirDrop eingerichtet, in der die Funktion aus- bzw. für bestimmte User eingeschaltet werden kann

Im App Store kann in der „Updates“-Sektion durch Runterziehen und Loslassen der Liste nach neu verfügbaren Updates gesucht werden

Das WiFi-Icon in der Menüleiste hat nun etwas dickere Balken

Die Kollegen von Macrumors haben diese Neuerungen auch in einem kleinen Video zusammengefasst. So könnt Ihr sie bereits in Aktion sehen: