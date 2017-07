iOS 10 auf 86 Prozent aller Geräte installiert

Es gibt neue offizielle Zahlen von Apple zur Nutzung von iOS 10.

In regelmäßigen Abständen aktualisiert Apple im Entwickler-Center Daten zum mobilen Betriebssystem. Im Februar haben wir zuletzt auf die Zahlen geschaut: Die Adaption von iOS 10 lag seinerzeit bei 79 Prozent.

Inzwischen (Stand 5. Juli) ist iOS 10 auf 86 Prozent aller iOS-Geräte installiert, wie die neuen Zahlen zeigen.

Plus 7 Prozent innerhalb von rund vier Monaten: Das ist einerseits ein etwas langsamerer Zuwachs als um die Jahreswende 2016/17, andererseits aber auch verständlich. Schließlich findet eine neue iOS-Version kurz nach der Veröffentlichung sehr schnell den Weg auf iPhone, iPad & Co. – danach, so zeigen es die Vorjahre – verflacht die Verbreitung ein wenig.

Noch 11 Prozent mit iOS 9 unterwegs

Ab Herbst dürfen sich alle User auf iOS 11 freuen. Ob dann auch User von älteren Versionen als iOS 10 auf iOS 11 umsteigen? Aktuell sind noch 11 Prozent aller Nutzer mit iOS 9 unterwegs, mit iOS 8 und älter sind es drei Prozent.

Wer von Euch nutzt noch iOS 9 oder älter?