InkCase IVY und i7 Plus: Ein zweites Display fürs iPhone 7

Die InkCase Schutzhüllen verpassen Eurem iPhone ein zweites Display.

Dieses neue Zubehör ist eInk-Screen, in der Art des Kindle. Die Diagonale misst 5,2 Zoll lang, angebracht ist sie auf der Rückseite der eigentlichen Hülle.

Über eine integrierte Software und spezielle Buttons könnt Ihr per Bluetooth übertragene eBooks lesen, Nachrichten, Widgets bzw. Vorschau-Ansichten bei Selfie-Aufnahmen anzeigen lassen und mehr.

Energietechnisch hat das eInk Display dabei auch Vorteile: Sobald etwas auf dem Bildschirm angezeigt wird, verbraucht das Case keinen Strom. Nur dann, wenn das Bild geändert wird, wird auch Akku benötigt.

Außerdem ist das InkCase bei direkter Sonneneinstrahlung viel besser ablesbar als die LCD auf der Vorderseite.

eInk-Display für das iPhone per Case nachrüsten

Das Case wird per Kabel aufgeladen und versorgt das rückseitige Display fünf Tage am Stück mit Power. Außerdem ist es auch wasserfest, weist also auch Regen ohne Probleme ab.

Auf Kickstarter haben die Erfinder bereits die benötigte Unterstützung zusammen. Supporten könnt Ihr das Projekt aber immer noch: Für knapp 44 Euro erhaltet Ihr dabei das InkCase IVY für das iPhone 7, für 78 Euro das i7 Plus für das iPhone 7 Plus.