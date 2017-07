iMessage Verschlüsselung aufheben? Apple stellt sich quer

Der australische Justizminister fordert Zugriff auf verschlüsselte Kommunikations-Daten von Apple.

In Australien wird ein neues Gesetz geplant, welches vorsieht, dass die Regierung in verschlüsselten Chats und Co. mitlesen kann.

Wenig überraschend gefällt das Apple jedoch nicht. iMessage-Nachrichten sollen nur vom Sender und Empfänger gelesen werden können – sonst von niemanden.

Australische Regierung will iMessages mitlesen

Aus diesem Grund haben sich hochrangige Mitarbeiter von Apple mit Vertretern des australischen Justizministeriums getroffen, um das Thema anzusprechen. Auch wenn man keine Backdoors einbauen möchte, würde Apple den Behörden bei der Recherche behilflich sein.

Das australische Justizministerium erklärte, man erwarte, dass Apple „freiwillig“ kooperiere. Würde das Unternehmen nicht einlenken, will die Regierung notfalls die Gesetze ändern, berichtet der Sydney Morning Herald.