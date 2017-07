Im Video: 10,5″ iPad Pro (2017) gegen Apple Newton (1993)

Zehn Jahre hat das iPhone mittlerweile auf dem Buckel, das iPad sogar nur sieben Jahre.

Als iDevice-Nutzer kann einem schnell entfallen, dass derartige Technologie nicht schon seit mehreren Dekaden zur Verfügung steht, sondern es wirklich erst sieben Jahre sind, in denen wir eine elektronische Schiefertafel mit uns herumtragen.

Bereits 1993 erster Vorstoß im Tablet-Sektor

Dabei dürfen wir aber auch nicht vergessen, dass Apple mit dem Newton bereits 1993 (!) einen Vorstoß in den Tablet-Sektor gewagt hat – allerdings zu einer Zeit, in der Steve Jobs nicht mehr Teil der Apple-Führung war, sondern er sich mit NeXT neuen Projekten zugewandt hat.

Wie es um Apple damals bestellt war, wissen wir mittlerweile alle. Daher hat Jobs nach seiner Rückkehr zu Apple im Jahr 1996 auch nicht lange gebraucht, bis er es durchboxte, dass die Produktion des Newton-Flops eingestellt wird (1998).

Die interessanten Ansätze beim Newton

Für die damalige Zeit war der Newton allerdings gar nicht so verkehrt, das Gerät hatte einige interessante Ansätze, die es bis heute in Apples iDevice-Serie gibt.

