i-mal-1: Unter iOS Wörter schnell übersetzen

In diesem i-mal-1 zeigen wir Euch, wie Ihr Wörter unter iOS schnell übersetzen könnt.

Viele Euch greifen für Übersetzungen auf Apps zurück. Zu den bekanntesten Programmen gehören zweifellos Microsoft Translator, Google Übersetzer oder iTranslate.

Vielleicht wissen es einige unter Euch noch nicht: Übersetzungen gelingen auch mit cleveren und für uns unverzichtbaren iOS-Bordmitteln besonders schnell. Man muss also gar nicht eine der genannten Apps aufrufen…

So funktioniert es

öffnet die Einstellungen

navigiert zu -> Allgemein

wechselt zu -> Lexikon

aktiviert die gewünschten Sprachen

kehrt dann zum Text zurück

markiert das Wort, welches Ihr übersetzen wollt

klickt auf „Nachschlagen“

schon wird Euch die Übersetzung angezeigt

Extra-Tipp

Inzwischen versteht sich „Nachschlagen“ auch darauf, in Apple Music, in Websiten, in Filmen, im App Store und im Web selbst nach dem markierten Wort/Satz zu suchen.