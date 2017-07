Hype um The Rock x Siri: Was Siri aktuell alles kann

Siri ist dank des Video-Coups mit The Rock in aller Munde – aber was genau kann sie gerade alles?

Der neue Kurzfilm „The Rock x Siri“ wurde heute morgen von Apple veröffentlicht – iTopnews.de berichtete – und kann bereits jetzt eine Klickzahl von 1,6 Millionen verzeichnen. Der Hype ist also real, aber liegt das nur an The Rock oder auch an Siri selbst?

Wir haben uns deshalb gefragt, wie vielseitig Apples Sprachassistentin tatsächlich ist und sie unter die Lupe genommen. Hier ist unser Ergebnis, eine kompakte Liste der wichtigsten Fähigkeiten – von denen Johnson im Video auch einige gebraucht:

Anrufe starten, egal ob über echte Namen oder in den Kontakten gesicherte Spitznamen

Wecker, Alarme, Erinnerungen und Listen erstellen

Fotos suchen und Selfies aufnehmen

Musik, Filme, Hörbücher, Podcasts und mehr starten

Fragen zu Lieblingsmusikern und anderen Künstlern beantworten

Termine aus dem Kalender suchen und den Tagesplan vorlesen

Routen in Apple Karten suchen, starten und während der Fahrt ansagen

Nachrichten von unterwegs senden und auch letzte Nachrichten vorlesen

Öffnungszeiten von Geschäften, Restaurants und ähnlichem suchen

Mathematische Rechnungen durchführen, auch für das Trinkgeld beim Bezahlen

Sportergebnisse inklusive Tabellen, Statistiken und Co suchen und anzeigen

HomeKit: Siri kann alle verbundenen Smart-Home Gadgets in Eurem Haus steuern – mit eingerichtetem Apple TV als Router sogar von unterwegs

Die Funktionalitäten rund um Anrufe und Nachrichten werden laut Apple am häufigsten verwendet. Aber auch viele der anderen sind extrem beliebt – wir etwa lassen Siri gerne komplizierte Divisionen erledigen. Und bei dem aktuellen Funktionsumfang wird die Sprachassistentin bestimmt auch nicht stehen bleiben.

Und was wünscht Ihr Euch für die Zukunft noch von Siri?