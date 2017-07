Handoff: Mit iOS 11 funktioniert’s noch viel besser

Handoff ist eines der Apple-Features, das ein Schattendasein führt.

Grundsätzlich sollte die Funktion einen nahtlosen Übergang zwischen verschiedenen iOS-Geräten und auch zwischen dem Mac ermöglichen. Wenn Euer iPhone klingelt, könnt Ihr den Anruf also am Mac annehmen. Und eine E-Mail, die Ihr unterwegs am iPhone begonnen habt, könnt Ihr am bequemeren iPad oder am Mac weiterschreiben.

Das funktioniert mal besser und mal schlechter – wirklich verlassen können sich viele Apple-Nutzer bisher nicht auf Handoff. Wenn Ihr bei Google „handoff iphone doesn’t work“ eingebt, bekommt Ihr über 600.000 Ergebnisse.

Mit iOS 11 soll Handoff verlässlicher arbeiten und neue Funktionen bekommen. Eine davon könnt Ihr schon jetzt mit iOS 11 testen. Eine kompatible App, die Ihr auf einem anderen Gerät offen habt, erscheint nun ganz rechts im iPad-Dock. Wenn Ihr also zum Beispiel auf dem Mac eine Notiz schreibt, seht Ihr auf dem iPad die entsprechend markierte Notizen-App, und könnt dann direkt dort weitertippen.

Viel praktischer als bisher

Das ist deutlich praktischer als die bisherige Methode, bei der der Icon im Lockscreen von iPhone und iPad zu sehen war. Um Handoff zu nutzen, musstet Ihr also zurück in den Lockscreen. Hier ist die neue Funktion deutlich logischer und besser verständlich. Auf unserem iPad Pro mit iOS 11 funktioniert sie zwar derzeit noch nicht, aber das wird sich mit den nächsten Betas sicherlich regeln (via CultofMac).