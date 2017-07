GuestToGuest: Mit Haus- und Wohnungstausch in den Urlaub

Die App GuestToGuest bietet per Haus- und Wohnungstausch Unterkünfte an.

Der Sommer kommt immer mehr in Fahrt – und doch hat nicht jeder schon alle Trips geplant. Wer in seiner Abwesenheit auch sein eigenes Zuhause für Reisende zur Verfügung stellen will, kann es mit GuestToGuest probieren.

Über 300.000 Unterkünfte in 187 Ländern stellen Menschen über die Plattform bereit. Die Vermietung läuft über sogenannte Guest Points. Diese sammelt Ihr, sobald Ihr Eure Unterkunft zum ersten Mal anderen Usern zur Verfügung gestellt habt. Sie fungieren im Anschluss als Währung, mit der Ihr woanders übernachten könnt.

Einfache Suche und Kommunikation mit Usern

Die Such-Funktion, das Wichtigste an solch einer App, funktioniert tadellos: Ihr könnt schnell Wunschziele finden und abspeichern. Habt Ihr eine Unterkunft gebucht, gibt es in der App ein sicheres Chatsystem, mit dem Ihr mit Euren Gastgebern bzw. Gästen kommunizieren könnt.

Der integrierte Kalender mit Reise- und Gastplanung komplettiert das Paket. GuestToGuest bietet dank all dieser Funktionen ein sehr angenehmes Buchungserlebnis, das viele dazu ermutigen dürfte, diese für den Geldbeutel so schonende Variante des Reisens zu wagen. (ab iOS 9.0, ab iPhone 4S, deutsch)