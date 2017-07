Gravis mit 20 Euro Gutschein: Apple-Produkte, Hue und mehr günstiger

Aktuell könnt Ihr bei Gravis beim Kauf vieler Produkte einen Gutschein über 20 Euro einlösen.

Die Aktion läuft bis zum 30. September 2017 und wurde in Kooperation mit Thalia gestartet. Kauft Ihr aktuell bei Gravis mit einem Mindestbestellwert von 70 Euro ein, werden Euch 20 Euro gutgeschrieben, wenn Ihr an der Kasse den Gutscheincode gravis-thalia im letzten Bestellschritt eingebt. Pro Person ist nur ein Einkauf mit dem Code möglich.

Wichtig ist dabei zu wissen, dass die Aktion nicht für Abholungen im Laden gilt, sofern Ihr keinen Original-Gutschein an der Kasse vorlegt. Die Einkäufe im Online Store müssen also versandt werden – was mit 4,99 Euro Versandkosten zu Buche schlägt.

Hier einige gute Preisbeispiele für den Gutschein-Einsatz

Auch Philips Hue Go (59,99 statt 79,99 Euro) oder neue Satechi USB-C-Hub Pro (69,90 statt 89,90 Euro) können so deutlich billiger erworben werden. Schaut Euch also definitiv mal im Gravis Online Store um.