Gesichtserkennung an allen Fronten

Ein neues Patent aus Cupertino befasst sich mit Gesichtserkennung.

Diese ist ja gerade an allen Fronten ein Thema: angeblich wie berichtet auch für die kommenden Generation der Apple-Smartphones.

Der gerade öffentlich bekannt gewordene Antrag wurde im Februar diesen Jahres eingereicht und betrifft Desktops. In dem Antrag wird eine Technologie beschrieben, die „Presence Sensing“ genannt wird, also das „Bemerken von jedweder Präsenz“.

Mit ihr könnte eine Desktop-Kamera Gesichter registrieren und daraufhin Aktionen ausführen. Die Funktionalität wäre im Wach- wie im Ruhe-Modus denkbar. In letzterem wäre die Kamera immer noch aktiv und könnte mit Hilfe von Bewegungssensoren und Gesichtserkennung Menschen in der Nähe erkennen.

Desktop-Kamera als Warnsystem und mit User-Erkennung

Damit aber nicht genug: Das Patent beschreibt auch, wie die Kamera ein Foto aufnehmen kann und die dahinterstehende Software Gesichter und Hautfarben erkennt. In ein Desktop-Betriebssystem integriert, könnte diese Technologie sowohl zum Entsperren von Geräten als auch zur Erkennung ungebetener Gäste dienen.

Auch könnte sie die Entfernung des tatsächlichen Users vom Rechner errechnen und basierend darauf in den Ruhezustand – und sogar in verschiedene Sorten von Ruhezuständen – gehen, um Strom zu sparen. Ob Apple die Technologie bald oder irgendwann in eigenen Produkten verbauen wird, ist durch das Patent aber natürlich nicht zu sagen. Wir sagen es immer wieder: Nicht jedes Patent erlangt die Serienreife in einem Produkt.