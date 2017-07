Garantieverlängerung für Apple Watch mit loser Rückseite

Apple bietet Reparaturen für ältere Apple-Watch-Modelle (1. Gen.) mit loser Rückseite an.

Bereits vor knapp über zwei Monaten wurden kostenlose Garantie-Reparaturen für Apple Watches der ersten Generation angekündigt, deren Akku Probleme machte.

Die Batterie dehnte sich aus und die Rückseite löste sich in Einzelfällen. Alle Details dazu könnt Ihr hier bei uns nachlesen.

Nun hat Apple laut Unterlagen, die dem Blogger Ben Lovejoy zugespielt wurden, beschlossen, dass alle Uhren mit diesem Problem ein erweitertes Garantierecht von drei Jahren nach Kaufdatum haben.

Reparatur im Apple Store und bei autorisierten Händlern

Löst sich also die Rückseite von Eurem Modell, könnt Ihr es nun wohl auch in Deutschland weiterhin gratis reparieren lassen, sowohl im Apple Store als auch bei autorisierten Händlern. Eine offizielle Bestätigung steht noch aus, sie dürfte aber in Kürze kommen.

Grund für das Einlenken: Das Problem kann „unter gewissen Umständen“ bei „manchen Apple Watch Modellen“ auftreten.