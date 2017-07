Fürs iPhone 7: Limitiertes Video-Kit – nur im Apple Store erhältlich

Das neue Filmer’s Kit von Olloclip und Incase ermöglicht Profi-Videos mit dem iPhone 7.

Ihr wollt Euer iPhone als Videokamera nutzen, habt aber bislang noch nicht über Zubehör nachgedacht? Dann könnte das Kit genau das Richtige für Euch sein.

Enthalten sind ein tragbares Stativ mit 225-Grad-Winkelweite, vier verschiedene ansteckbare Kameralinsen und ein Stativ-Adapter für eine GoPro Kamera – alles von Olloclip.

Das Paket wird in einem praktischen Tragecase von Incase mit passgenauen Aussparungen ausgeliefert. Die vier Linsen bieten dabei Weitwinkel, Fischaugen-Effekt, 15-fachen Makrozoom bzw. Telefoto-Qualität.

Limitiert auf 2000 Stück, nur im Apple Store zu kaufen

Leider ist es aber etwas schwierig, an das Paket heranzukommen, denn es gibt nur wenig Exemplare dieses Sets. 2000, um genau zu sein.

Hinzu kommt, dass es zwar exklusiv bei Apple zu kaufen ist, allerdings nur vor Ort in Retail Stores. Die 2000 produzierten Kits wurden also auf Apple Stores weltweit verteilt und tauchen dort in den nächsten Tagen auf. Wer also eines für 199 US-Dollar (rund 185 Euro) kaufen möchte, muss auf gut Glück zum nahegelegensten Store fahren und hoffen…