Fortune 500: Apple erneut rentabelste Firma der Welt

Im neuen „Fortune 500 Ranking“ ist Apple auch dieses Jahr als rentabelste Firma der Welt gelistet.

Das Magazin ermittelt alljährlich die erfolgreichsten Unternehmen – sowohl in den USA als auch weltweit.

Zwei Listen gibt es dabei für beide Kategorien: Die eine verzeichnet die umsatzstärksten Firmen, die zweite die Unternehmen mit dem höchsten Gewinn.

In der ersten Kategorie erreichte Apple den dritten Platz in den Staaten und den neunten Platz weltweit – und in Bezug auf den Gewinn wie im vergangenen Jahr auf beiden Listen Platz 1.

Wie eindrucksvoll Apples Gewinnspanne ist, zeigt ein Vergleich mit dem umsatzstärksten Unternehmen der Welt, Walmart. Die Supermarkt-Kette nahm im letzten Finanzjahr rund 485 Milliarden US-Dollar ein. Apple spielte im selben Zeitraum 215 Milliarden US-Dollar ein.

Apple mit 45,7 Milliarden US-Dollar Gewinn Ranglisten-Erster

In Sachen Gewinn ist Walmart aber nur 17. – mit knapp 13,6 Milliarden US-Dollar. Der Ranglisten-Erste Apple schaffte es hingegen, sich 45,7 Milliarden US-Dollar Gewinn zu sichern.