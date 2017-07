Festkörperakkus: Neuer Akku-Typ wohl in zwei Jahren serienreif

Kommt in zwei Jahren ein neuer Akku-Typus, der die Lithium-Ionen-Akkus ablöst?

Das hat zumindest ein Sprecher von Samsung SDI gegenüber dem Korea Herald verlauten lassen.

Ablösung für Li-Ion-Akkus

Die Südkoreaner arbeiten neben anderen Herstellern wie LG an der neuen Festkörper-Technologie für Akkus, die laut ihren hauseigenen Prognosen bis 2025 die Li-Ion-Akkus ablösen sollen.

Dafür gibt es auch einige gute Gründe – allen voran die Sicherheit, von der Samsung nach den Explosionen von Akkus und anderen Bauteilen im Galaxy Note 7 ein Lied singen kann:

Resistenter und tauglich bis zu minus 20 Grad

Festkörperakkus sind resistenter gegen Kurzschlüsse und halten niedrigere Temperaturen von bis zu -20 Grad Celsius aus.

Vermutlich überstehen sie auch mehr Ladezyklen. All das könnte also bereits in zwei Jahren Realität werden – wie schnell sich der neue Akku-Typ dann aber tatsächlich durchsetzen wird, steht noch in den Sternen.