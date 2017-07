Euer Feedback zum iTopnews Update – und so geht’s weiter

Seit gestern könnt Ihr das Update der iTopnews-App auf Version 4.8 laden.

Punkt 8.45 Uhr ging die Aktualisierung Montagfrüh im Store live. Das Interesse am Update war und ist enorm groß.

Das freut uns riesig und ist natürlich auch Ansporn für die nächsten Monate (und Jahre).

Feedback, viel Lob, natürlich auch Kritik und zahlreiche Wünsche für kommende Updates haben uns erreicht. An dieser Stelle ein großes Dankeschön für all die Kommentare und vor allem für all die Mails, die quasi im Minutentakt bei der info@iTopnews.de eingehen.

Und so geht es jetzt weiter

Wir lesen alles. Und die Betonung liegt wirklich auf „alles“.

Etlichen Lesern konnten wir auch schon antworten, aber leider noch nicht allen, da die Zahl der Einsendungen extrem hoch ist. In den nächsten Stunden und Tagen arbeiten wir uns weiter durch Eure Rückmeldungen und notieren die wichtigen Dinge.

Nach dem Update ist vor dem Update

Wir planen im nächsten Schritt ein Update, bei dem wir erste Wünsche und Optimierungen vornehmen werden. Danach steht dann ein weiteres Update an – unter anderem wollen wir den schon länger geplanten iCloud-Sync umsetzen.

Erstes Feedback von uns für Euch

Vier Themen beschäftigen Euch besonders. Dazu bringen wir Euch gern jetzt auf Stand.

Wo sind meine Favoriten hin? Keine Sorge, mit dem nächsten Update kehren die Favoriten, die Ihr gesammelt habt, wieder zurück. Voraussetzung: Löscht bitte nicht die neue Version, um sie danach erneut aufzuspielen. Bleibt einfach auf der neuen Version 4.8. Wir erklären Euch dann rechtzeitig zum Release des nächsten Updates, wie Ihr die Favoriten wieder einspielt.

Mir ist die Schrift in den News etwas zu groß. Wir prüfen, wie wir eine individuelle Schriftenanpassung für Artikel integrieren können – und sind da guter Hoffnung.

Unter iOS 11 klappt dieses oder jenes noch nicht. Richtig. Aber bedenkt bitte: Das Update ist für iOS 10 abwärts entwickelt worden. iOS 11 ist eine Beta. Und bis zum Herbst werden noch viele Betas folgen, die wir im Auge haben. Bisher konnten wir auf Basis der Beta 1 von iOS 11 nur einige Anpassungen an iOS 11 vornehmen. Weitere Anpassungen folgen.

Wenn iOS 11 offiziell von Apple veröffentlicht wird, ist auch die iTopnews-App komplett an iOS 11 angepasst. Von daher: Nicht verzweifeln, wenn es unter iOS 11 hier und da noch hakt, z.B. nur Teile der News-Überschriften sichtbar sind. Das ist zum jetzigen Zeitpunkt ganz normal, da es sich bisher nur um eine Beta handelt.

Stichwort Bedienungshilfen. An einigen Stellen wird VoiceOver noch nicht optimal ausgeführt, auch das haben wir in den letzten Stunden gelernt. Wir haben dazu bereits detaillierte Hinweise betroffener Leser erhalten und werden uns damit im Detail beschäftigen.

Einige bisher rätselhafte Einzelfälle (hallo Johan, hallo Fabian) versuchen wir gerade schon via Mail individuell zu lösen. Auch da sind wir guter Dinge.

Kurzum: Ihr merkt, wir starten jetzt nicht in die Sommerpause, sondern gehen Euer Feedback direkt an. Nicht alles wird sich sofort umsetzen lassen. Wir setzen Prioritäten, sind „dran“ und halten Euch auf dem Laufenden.

Danke noch mal für Euren großartigen Support und für die vielen lobenden Worte an die Redaktion. Und jetzt wieder ab an die Arbeit! Bis später und macht Euch heute einen sonnigen Tag.