Earth Day 2017: Apple postet weiteres Video

Den Earth Day hat Apple am 22. April gewohnt aufmerksam mit vielen Aktionen begleitet.

Im Cupertino-Fundus gibt es noch ein weiteres neues Earth-Day-Video, das Apple am heutigen Abend erstmals in seinem You-Tube-Kanal gepostet hat: „Can an Apple grow a forest?“

In dem sehenswerten 1-Minuten-Clip, der unter anderem dieses Video ergänzt, wird Apples Plan skizziert, sicherzustellen, dass fast eine Million Hektar Wälder bis 2020 verantwortungsvoll verwaltet werden.

Auch Apple-Vizepräsidentin Lisa Jackson twitterte das Video heute.

Hier noch ein weiteres bekanntes Earth-Day-Video