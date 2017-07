Die 10 meistgenutzten Messenger weltweit, WhatsApp nicht Platz 1

Messenger gibt es wie Sand am Meer, doch wer setzt sich durch?

In einer neuen Studie wurden die Dienste mit den monatlich meisten aktiven Nutzern gesucht und gefunden.

WhatsApp nicht auf Platz 1

Die meisten Einträge werden Euch vermutlich nicht überraschen. Aber viele von Euch hätten sicher gewettet, dass WhatsApp den ersten Rang belegt. Falsch!

Auch der vierte Platz ist hierzulande total unbekannt. Er geht an QQ, einen Messenger, der in Deutschland keine Rolle spielt. In Asien ist der Messenger jedoch sehr weit verbreitet.

Das sind die 10 meistgenutzten Messenger weltweit

1,2 Mrd monatliche Nutzer:

Messenger Soziale Netze universal (66900) 253 MB Gratis

WhatsApp Messenger Soziale Netze iPhone (253898) 143 MB Gratis

938 Mio:

WeChat Soziale Netze universal (2624) 189 MB Gratis

861 Mio:

QQ Soziale Netze iPhone (194) 221 MB Gratis

300 Mio:

260 Mio:

Viber Messenger Soziale Netze universal (22690) 122 MB Gratis

217 Mio:

LINE Soziale Netze universal (1457) 204 MB Gratis

166 Mio:

Snapchat Foto und Video iPhone (15040) 205 MB Gratis

100 Mio:

Telegram Messenger Soziale Netze universal (3362) 72 MB Gratis

49 Mio: