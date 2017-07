Schade! Daedalus Touch gibt auf

Wir wissen, dass viele iTopnews-Leser die App Daedalus Touch seit Jahren nutzen.

Wir selbst haben die mehrfach prämierte App schon 2012 bei iTopnews als stilvollen Text-Editor empfohlen. Leider gibt es schlechte Nachrichten:

Die Entwickler geben auf und werden die App in Kürze aus dem Store nehmen. Am 28. September ist das liebgewonnene Schreibprogramm dann nur noch mit Einschränkungen zu nutzen. So funktioniert etwa der Sync mit der Dropbox nicht mehr.

Aus diesem Grund wird Daedalus Touch mit sofortiger Wirkung kostenlos. In einigen Wochen wird das Programm dann aus dem App Store entfernt. Dann ist der Store leider um einen Klassiker ärmer, aus unserer Sicht sehr schade.

Max, einer der Entwickler, schreibt:

„Diese Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen. Allerdings mussten wir uns eingestehen, dass der Aufwand der weiteren Pflege von Daedalus nicht mehr zu rechtfertigen ist. Daher ist nun die Zeit gekommen, uns von Daedalus zu verabschieden. Dies ist das letzte Update. Da Dropbox die API aktualisiert hat, wird der Sync mit Dropbox ab dem 28. September nicht mehr funktionieren. Weil Daedalus nach diesem Datum nur noch eingeschränkt nutzbar sein wird, haben wir die App kostenlos gemacht und alle Funktionen für alle Nutzer freigeschaltet. Mach‘s gut, alter Freund. Wir werden dich vermissen! Ich auf jeden Fall.“

Einziger Trost. Daedalus Touch stammt aus der The-Soulmen-Schmiede von Ulysses. Und Ulysses besteht natürlich weiter!