CopyCat: Neue Malware infiziert 14 Millionen Android Smartphones

Aktuell wurde ein neuer, groß angelegter Hack auf Android-Smartphones aufgedeckt.

„CopyCat“, so der Name, ist Adware – also Malware, die Werbung anzeigt. Diese Malware soll bereits knapp zwei Monate im Umlauf sein.

Die Sicherheitsforscher von Checkpoint berichten, dass in dieser Zeit rund 1,5 Millionen Dollar an unrechtmäßigen Werbeeinnahmen an die Verantwortlichen hinter der Malware geflossen sein sollen.

Besondern in Südostasien verbreitet sich die Malware. Sie soll mittlerweile rund 14 Millionen Geräte infiziert haben, 54 Prozent davon bis in den Softwarekern. Aber auch knapp 280.000 User in den USA sind betroffen, und etwas mehr als 150.000 in Europa.

Alte Hack-Technik in neuem Gewand

Um ins Android-System einzudringen, nutzt CopyCat eine neue Technik in altem Gewand. Sechs Sicherheitslücken aus Android-Versionen vor 5.1 werden aktiv, um illegale Apps zu laden, die den schädlichen Code dann ausführen.

Zu Beginn des Angriffs funktionierte das sogar über den Google Play Store. Dieser ist nun aber gegen CopyCat gesichert – es besteht also nur noch Gefahr beim Laden von Apps von unsicheren Seiten.

Nur der guten Ordnung halber, Ihr habt es sicher geahnt: Über einen Angriffsversuch mit CopyCat auf iOS-Geräte ist selbstverständlich nichts bekannt.