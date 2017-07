Cinesift und Watchnow durchsuchen Netflix, Amazon Video und Co.

Das Online-Tool Cinesift hilft bei der Suche nach Filmen auf Netflix und Prime Video.

Gerade wenn die Kataloge der Anbieter sich immer weiter füllen, ist es schwer, den Überblick zu behalten oder etwas passendes zu finden. Das Such-Tool Cinesift erlaubt es Euch, nach mehr Kriterien als nur dem Namen zu suchen.

Filter für Genres und Bewertungen

Ihr könnt nämlich Filter für bestimmte Genres setzen, nur Ergebnisse mit einer Mindest-Anzahl an Bewertungen anzeigen oder das Erscheinungsjahr angeben. Zu jedem Ergebnis gibt es eine Beschreibung, Bewertungen mehrerer Seiten und mehr.

Sucht Ihr nach Netflix-Inhalten, müsst Ihr die Region auf „Germany“ setzen, um nur hierzulande auch streambare Inhalte zu sehen. Bei Prime Video ist das leider nicht möglich.

Auch Watchnow mit großem Update

Als Alternative zu Cinsift bietet sich unter anderem auch Watchnow an. Hier steht eine Universal-App bereit, sie wurde Ende Juni zuletzt aktualisiert. Watchnov fasst die gute Aktualisierung so zusammen:

„Waren es bisher lediglich um die 90.000 Assets, sind es dank des Updates nun mehr als 560.000. Neu bei Watchnow sind zum Beispiel Anbieter wie Amazon Instant Video, Maxdome, Google Play, Apple iTunes und Netflix.

Die Gesamtanzahl der verfügbaren Quellen (d.h. TV-Sender und Streaming-Plattformen) steigt von knapp 198 auf jetzt insgesamt 209.

Somit dürfen sich alle Nutzer des Watchnow Streaming & TV Guides über eine noch größere Auswahl freuen.

Alternativen: WerStreamtEs und JustWatch

Beachtet aber bitte: Watchnow ist in der Basisversion gratis und setzt je nach Zahl der Dienste, die Ihr abfragen wollt, auf ein In-App-Abo. Dieses könnt Ihr monatlich oder für einen Zeitraum von jeweils drei Monaten abschließen.

In diesem Zusammenhang erinnern wir gern noch mal an unseren persönlichen Favoriten in diesem Bereich: WerStreamtEs. Auch JustWatch hat sich zuletzt deutlich verbessert.