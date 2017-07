China und Russland verbieten VPN-Apps in den Stores

In China und Russland werden Zensur-Maßnahmen auch in den App Stores vorangetrieben.

Während Chinas Gesetze bereits seit Wochen die Nutzung von VPN-Apps untersagen, folgt Russland mit den gleichen Maßnahmen dann ab 1. November. Ein entsprechendes Gesetz hat Präsident Putin am Wochenende unterzeichnet.

Mit dem Bann von VPN-Apps verbieten die staatlichen Behörden in China und Russland den Zugang zu (ihrer Meinung nach) illegalen ausländischen Inhalten.

Über VPN-Apps loggen sich viele Internet-User in China oder Russland auf Servern anderer Länder ein, um Inhalte abzurufen, die China und Russland als „illegal“ einstufen und auf ihren Servern vorab sperren.

In Folge der chinesischen Maßnahmen hat auch Apple am Wochenende diverse VPN-Apps aus dem chinesischen App Store entfernt. Gegenüber TechCrunch erklärte Apple:

„Anfang dieses Jahres kündigte Chinas Ministerium an, dass alle Entwickler, die VPNs anbieten, eine Lizenz von der Regierung erhalten müssen. Wir sind verpflichtet, einige VPN-Apps in China zu entfernen, die den neuen Vorschriften nicht entsprechen. Diese Apps bleiben in allen anderen Märkten verfügbar, wo sie ein Business betreiben.“