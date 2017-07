Carnegie Bibliothek: Apple Store in Monumental-Bau genehmigt

Apple darf in Washington mit einem Store in die 114 Jahre altehrwürdige Carnegie Library einziehen.

Im Mai wurde der Antrag für das einzigartige Bauprojekt gestellt – iTopnews.de berichtete. Apple hat dabei Pläne vorgestellt, das traditionsreiche Gebäude nur behutsam umzugestalten, um einen Store in ihm zu bauen.

Wie EventsDC nun berichtet, sind die Stadt und Apple übereingekommen, dass das Projekt offiziell wird.

Der Store wird also realisiert – auf einer Fläche von rund 1700 Quadratmetern. Der Vertrag läuft zunächst auf zehn Jahre.

Das im Gebäude ebenfalls vorhandene Museum und die tatsächliche Bibliothek werden weiterhin bestehen bleiben.

Apples Rücksicht auf das Gebäude überzeugte

Die Verantwortlichen der Stadt sind, so die Mitteilung weiter, sehr erfreut über Apples Engagement, die Architektur des Gebäudes nicht unnötig zu verändern.

Dafür soll sogar das ikonische Apple-Logo in den Hintergrund treten. Mit Dank an alle Beteiligten drückte auch Retail-Chefin Angela Ahrendts mit einem Tweet ihre Freude über die „Zukunft in DC“ aus.