Breitband-Internet: Deutschland EU-weit abgeschlagen

Deutschland belegt in Sachen Breitband-Internet EU-weit nur Platz 28.



Die Internet-Infrastruktur in Deutschland wird deshalb auch bis Ende 2018 stark verbessert.

Das Ziel von Bundeskanzlerin Angela Merkel: Jeder Haushalt soll bis zum kommenden Geschwindigkeiten von 50 Mbit/s erreichen können. Aktuell kommen im Schnitt nur drei von vier Haushalten auf diesen Wert.

Schlechtere Verbindungen gibt es hauptsächlich in ländlicheren Gebieten Deutschlands, aber auch in Großstädten lässt der Glasfaser-Ausbau noch zu wünschen übrig. Im Vergleich der OECD in Sachen Glasfasernetz liegt Deutschland deshalb in Europa auch nur auf Platz 28 von 32.

Koordination zwischen Bund und Ländern ein Grund für die Probleme

Es hätten vor allem diverse politische (Fehl-)Entscheidungen, vor allem in der komplexen Koordination der Thematik zwischen Bund und Ländern dazu geführt, dass der Glasfaser-Ausbau so schleppend vor sich geht, fand eine neue Studie des Fraunhofer-Instituts heraus.

Sie zeigt, dass aktuell nur 6,6 Prozent der Bürger Zugang zu Glasfaser-Internet haben – auf dem Land sinkt diese Zahl auf 1,4 Prozent. In anderen Ländern, wie zum Beispiel Schweden, sind es fast 73 Prozent in der Stadt und 56 Prozent auf dem Land. Auch an Spanien und der Schweiz solle sich die Politik ein Beispiel nehmen.

Lösungen: Bessere Kommunikation, Clusterung von Netzwerken

Die Empfehlung der Studie: Bund und Länder müssten besser zusammenarbeiten. Damit könnten Probleme wie Doppelverlegungen von Kabeln oder Unregelmäßigkeiten in der Kommunikation mit den Mobilfunk-Anbietern vermieden werden.

Ebenfalls helfen könnte eine sogenannte Clusterung von Netzwerken, also eine Ausbaustrategie, die über Grenzen etwa von Kommunen und Städten hinaus geht. Ein Vorbild sieht die Studie dabei in Estland, wo diese Herangehensweise seit 1999 Früchte trägt – und bei uns auch zu neuen Innovationen im digitalen Bereich führen könnte.

Mit welcher Geschwindigkeit seid Ihr wo unterwegs?