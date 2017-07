BeatsX für kurze Zeit nur 96 Euro statt 149 Euro

Heute Abend könnt Ihr ein schnelles Schnäppchen bei den kabellosen BeatsX machen.

Die Kopfhörer werden bei Amazon für kurze Zeit zum Tiefstpreis angeboten. Ihr zahlt nur 96 Euro statt 149,95 Euro (regulärer Apple-Preis) – alle vier Farben sind zu diesem Sparpreis erhältlich.

Hier noch mal unser Testbericht zu den BeatsX.

Die neuen BeatsX Kopfhörer sind da. Wir haben sie ausgepackt und angetestet.

Jetzt ist es auch bei uns soweit: Die neuen BeatsX sind da. Neben den AirPods sind dies die zweiten kabellosen Kopfhörer, die Apple im vergangenen Herbst beim Launch des iPhone 7 vorgestellt hat.

Heute früh sind sie also auch bei iTopnews eingetroffen. Natürlich haben wir sie sofort für Euch getestet – und das sind unsere ersten Eindrücke:

Setup

Beim ersten Start verbinden sich die BeatsX wie die AirPods mit einem iPhone mit aktiven Bluetooth, indem das Smartphone die Kopfhörer sofort erkennt und anzeigt. Einfach, schnell, problemlos. Zwei Screens informieren dabei über das Verbinden:

Design

Die In-Ear Kopfhörer sind elegant und schnörkellos. In einer einheitlichen Farbe gehalten, fallen sie nicht übermäßig auf, sind aber dennoch stilecht – vor allem beim Sport. Ich habe die schwarze Variante gewählt.

Die Verarbeitung ist tadellos. Ein mitgelieferte Transport-Box schützt sie bei Nichtgebrauch unterwegs.

Akkulaufzeit und Laden via Lightning

Zunächt aber die wichtigste Frage bei Bluetooth-Kopfhörern: Wie lang hält der Akku und wie lädt er auf?

Hier geht unser Eindruck mit Apples Angaben konform: Acht Stunden halten die BeatsX durch. Auf jeden Fall genug für mehrere Fitness-Runden.

Aufgeladen werden sie via Lightning – direkt am Tragekabel, was sich flexibel biegen lässt. Eine nützliche Lösung, vor allem weil ja bei vielen Usern einige Lightning-Kabel im Haushalt rumliegen.

Tragekomfort

Auf dem Laufband halten die BeatsX hervorragend. Nicht nur das Kabel – an das wir uns schnell gewöhnt haben und das daher nicht ständig juckt oder kratzt –, sondern auch die verschiedenen Größen der Kopfhörer-Stecker, die mitgeliefert werden, tragen dazu bei. Die Auswahl ist groß, für jedes Ohr sollte ein passender Stecker dabei sein.

Im Vergleich zu den AirPods sind die BeatsX unauffälliger. Wer sowohl viel unterwegs ist als auch regelmäßig Sport macht, kann sich überlegen, beide Modelle zu kaufen.

Sound

Sowohl beim schnellen Laufen als auf der Hauptstraße schirmen die Kopfhörer Umgebungsgeräusche optimal ab. Das bedeutet: ungestörter Musikgenuss. Störende Windgeräusche waren heute bei knapp null Grad und Wind nicht zu vernehmen.

Und wie von Beats-Produkten zu erwarten, ist der Klang sehr voluminös. Tiefe Mitten und auch Bässe werden klar und deutlich betont und machen die BeatsX nicht nur für Hip-Hop/RnB und Electro-Fans zu einer guten Kauf-Option.

Vor Jahren galten die Beats generell nicht als HiFi-Kopfhörer, sondern Modeaccessoire. Letzteres sind sie heute natürlich auch noch, aber am Klang hat Beats/Apple deutlich geschraubt. Überzeugend!

Natürlich sollen die BeatsX, so wünscht sich das Apple, auch mit Apple Music verwendet werden. Dafür wird auch gleich ein 30-Euro-Gutschein – also drei kostenlose Monate Nutzung von Apple Music – mitgeliefert. Diesen musste ich nicht einlösen, ich werde ihn verschenken. Schließlich bin ich schon von Anfang bei Apple Music dabei und habe Spotify abgeschafft…

Fazit

Das lange Warten auf die BeatsX, die schon für den Herbst angekündigt waren, hat sich gelohnt. Das Setup ist dank des Apple WiFi-Chips ein Kinderspiel. Das Paket aus Klang, Tragekomfort und Verarbeitung lässt keine Wünsche offen. Den Preis finde ich in Ordnung fürs Gebotene, auch wenn ich verstehe, dass manch einer lieber weniger als 149,95 Euro zahlen würde.

Somit stehe ich jetzt vor der täglichen Frage: AirPods oder BeatsX mitnehmen? Antwort: ab sofort immer beide dabei…