Bear: Unsere Lieblings-Notizen-App mit riesigem Update

Die bereits mehr als gelungene Notizen-App Bear wird immer besser.

Das neueste Update bringt unsere Lieblings-Notizen-App auf iOS auf Version 1.2.2 – und trotz der scheinbar unbedeutenden Versionsnummer hat die Aktualisierung enorm viel zu bieten. Es ist das bisher größte Update der renommierten Entwickler Shiny Frog.

Vor allem ist das neue Marker-Feature hervorzuheben, dank dem Textabschnitte mit Neonfarben hervorgehoben werden können.

Der zweite große Bereich, der verbessert wurde, ist das Sharing-Menü. Ab sofort können Notizen via AirDrop an kompatible Geräte in der Nähe geschickt oder als RTF exportiert werden – und ein Befehl zum Ausdrucken von Notizen wurde ebenfalls integriert.

Auch viele unscheinbare Neuerungen – Bear ist jetzt noch besser!

Aber auch kleinere Neuerungen wie automatisches Formatieren von Daten und Zeiten oder neue intelligente Suchbefehle nach Notizen dürften in vielen Fällen sehr nützlich sein.

Insgesamt also ein sehr mächtiges Update – das unsere Lieblings-App für Notizen tatsächlich noch einmal besser gemacht hat. Kompliment an die Entwickler, denen wir gern pro Moment 1,49 Euro für die Premium-Version zahlen (Jahres-Abo: vergünstigte 14,99 Euro).

Auch für macOS steht das große Bear-Update jetzt bereit: