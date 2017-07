Ausprobiert: devolo GigaGate WLAN Bridge im Test

Die devolo GigaGate WLAN Bridge soll den WLAN-Empfang verbessern.

Wir haben das Gerät installiert und ausprobiert. Knapp drei Wochen Test. Das sind unsere Erkenntnisse…

devolo GigaGate WLAN Bridge

mit zwei Signalverstärkern

Preis: 229 Euro

Die Aufgabe

In einer über 150 Quadratmeter-Testumgebung, die „ums Eck“ gebaut ist, sollte GigaGate möglichst in jeder Ecke eines jeden Zimmers optimale WLAN-Performance liefern.

Die Funktionsweise

GigaGate verstärkt das WLAN- und LAN-Signal Eures Haupt-Routers, wenn Ihr viele leistungsstarke Geräte wie Konsolen, Smartphones, Laptops und vielleicht sogar Server parallel nutzt. Enthalten sind „Base“-Station und „Satellit“-Station.

Der erste Signalverstärker wird mit Eurem Hauptrouter gekoppelt. Der zweite Signalverstärker, im weiter entlegenen Raum, verbindet sich dann mit dem ersten Signalverstärker.

Ihr Signal können sie als zusätzlicher WLAN Access Point kabellos erhalten oder via Highspeed Gigabit Port – von denen vier weitere zur Verteilung eingebaut sind. Einfache Leucht-Indikatoren auf der Vorderseite zeigen jeden Verbindungsstatus an.

Die Sicherheit

Für optimale Sicherheit trotz größerer Netzwerk-Reichweite sind die Geräte mit AES-Technologie verschlüsselt.

Die Technik

Die WLAN-Verbindung wird durch eine 4×4 Quantenna Technologie garantiert, die per 5 GHz-Band agiert. Genug Power also eigentlich, um auch große Räume und Etagen bis in den letzten Winkel mit kabellosem Highspeed-Internet auszustatten.

Die Installation

Denkbar einfach. devolo liefert einen deutschsprachigen kompakten Installations-Guide mit. Auch Laien haben GigaGate schnell installiert. Dort wird auch die Bedeutung der einzelnen LED-Farben klar und deutlich erklärt (von „LAN-Anschluss belegt“ bis zu „WPS-Modus“ oder „Boot-Prozess“ bzw. „Betriebsbereit“).

Die Performance

Um einen Vergleich zu erstellen, haben wir die Leistung der devolo GigaGate mit SpeedTest.net ermittelt. Die erzielte Performance liegt auf derselben Höhe wie die vergleichbarer Bridge-Router/Mesh-Systeme von Netgear, Ubiquiti und anderen Konkurrenten. Die Durchsatzrate lieferte WLAN tatsächlich in jedem Zimmer, aber die versprochenen „bis zu 2 Gbit/s erreichten wir selten.

Wichtig: Ihr solltet, sofern Ihr devolo selbst testen möchten, mit der ersten Messung des Datendurchsatzes mehrere Stunden warten. Soviel Zeit benötigen Basis und Satellit, um den besten Kanal auszuwählen. Auch sollte das beiliegende Kabel verwendet werden. Beste Messergebnisse erzielten wir logischerweise am GigaBit-Port des Satelliten.

Das Fazit

devolo GigaGate ist ein reizvolles System, bietet aber keine wirklich ansprechende Optik mit seinem Gehäuse aus schwarzem staubanfälligem Plastik.

Wer eine größere Wohnung oder gar ein Haus mit mehreren Etagen via GigaGate befeuern möchte, sollte lieber über devolo PowerLine als Alternative nachdenken. GigaGate benötigte in unseren Tests immer gefühlt 3 bis 5 Sekunden bis zum wirklichen Start, schwankte bisweilen in der Bandbreite doch recht deutlich, schlug sich aber ähnlich gut wie die Mitbewerber. Wunder solltet Ihr nicht erhoffen. Aber für die meisten Nutzer reichen die 100MB/s im Schnitt absolut aus.