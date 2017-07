Ausprobiert: CarPlay von Apple im BMW 530e getestet

Apples Auto-System CarPlay wird immer wichtiger für den Erfolg von iOS.

Ich hatte eine Woche die Gelegenheit, CarPlay von Apple in einem BMW 530e zu testen. Hier sind meine Eindrücke.

Da mittlerweile unzählige Modelle unterschiedlicher Marken unterstützt werden – eine gute Übersicht der über 200 kompatiblen Modelle stellt Apple hier bereit –, führt eine gute Funktionsweise von iOS im Auto immer stärker auch zu einer hohen Zufriedenheit der Kunden, die ja in der Regel auch ein Fahrzeug besitzen und auch dort ihre Programm im Apple-Ökosystem nutzen möchten,

Umso mehr habe ich mich über die Option gefreut, CarPlay selbst in einem BMW 530e zu testen.

Die Funktionsweise und die Einrichtung

CarPlay ersetzt bei der Nutzung in kompatiblen Autos bekanntlich das im Auto vorinstallierte digitale System mit Navi, Musikplayer und mehr durch eine für die Nutzung bei Autofahrten nützliche Variante von iOS. Ist Euer iPhone nach der Einrichtung verbunden, wird diese auf dem Auto-Display angezeigt.

Die Einrichtung funktioniert, wie bekanntlich immer bei Apple, problemlos und fix.

Bei meinem BMW-Testfahrzeug lief die Einrichtung drahtlos. Dazu wurde die Sprachsteuerungs-Taste am Lenkrad gedrückt. Bluetooth muss aktiviert sein.

Das Auto selbst wurde über Einstellungen -> Allgemein -> CarPlay sofort unter „Verfügbare Autos“ gefunden.

Sollte ein Modell auf die verkabelte Lösung setzen, wird das iPhone kurzerhand alternativ an den USB-Anschuss des Autos angeschlossen. In vielen Fällen ist dieser Anschluss mit einem CarPlay-Logo ausgestattet, mindestens aber mit einem Smartphone-Symbol.

Nach der Aktivierung

Danach ging es an die Sortierung der verschiedenen App-Icons auf dem Auto-Display, um das Ganze zu personalisieren. Dies funktioniert per Tippen, Halten und Verschieben der Icons, so wie Ihr das vom dem Homescreen auf dem iPhone kennt.

Danach kann die erste Fahrt mit aktiviertem CarPlay starten. Natürlich geht die Nutzung des Systems bereits vor dem Anfahren los. Drei Steuerungsmöglichkeiten gibt es: Siri, den Touchscreen des Displays im Auto oder – falls vorhanden – die manuellen Knöpfe des Wagens.

Drei Steuerungsmöglichkeiten – alle sehr nützlich

Je nach benötigter Funktion und Fahrsituation können alle drei sehr nützlich sein. Soll beispielsweise bei Fahrten innerhalb der Stadt ein anderer Song von Apple Music abgespielt werden, ist es besser „Hey Siri, spiel meine Favoritenliste“ zu sagen, als sie auf dem Screen zu suchen.

Wer hingegen nach dem Einparken schnell noch Nachrichten überprüfen will, benutzt wohl eher das Display, denn wer sucht schon gern alle erhaltenen Nachrichten per Siri durch?

Die drei wichtigsten Features

Womit wir schon mitten in den verschiedenen Softwarefunktionen wären. Die wichtigsten Features sind auch nicht schwierig zu benennen: Telefonie, Musik bzw. Medien im Allgemeinen sowie das Navi. Nicht nur werden sie von Apple am stärksten beworben, während unserer Testfahrten haben sie sich auch tatsächlich am meisten bewährt.

Das Telefon

Starten wir mit dem Telefon: Die zugehörige CarPlay-App erhält vom iPhone Eure gesamten Kontakte, Anruflisten und Voicemails. Bei Anrufen auf dem iPhone zeigt sie auf dem Display den Anrufer an und Ihr könnt mit einem Tap abnehmen oder den Anruf abblocken. Ein Ziffernblock zum Wählen bei eigenen Anrufen steht auch bereit.

Die Musik-App

Die Musik-App ist im Vergleich noch etwas umfangreicher. Hier könnt Ihr Eure Musikmediathek durchstöbern, nächste Titel einsehen, im Wiedergabe-Bildschirm den aktuellen Track pausieren und vieles mehr. In zusätzlichen Apps versammelt CarPlay übrigens auch Podcasts und Hörbücher – sofern Ihr die passenden Apple-Apps auf dem iPhone habt und nutzen möchtet.

Die Apple Karten

Und zu guter Letzt wäre da auch noch die Karten-App. Diese stellt bekanntermaßen Navigation über Apples Kartendaten bereit. In unserem Test hat diese Feature auch hervorragend funktioniert: Wir haben uns nicht ein einziges Mal verfahren, auch nicht auf einer sehr langen Testfahrt durch das unbekannte und weite Mecklenburger Land. Überraschend ist das nicht, zuletzt hat Apple wie mehrfach berichtet extrem viel zur Optimierung seines Kartenmaterials getan, nicht nur fürs Auto, auch für den Öffentlichen Personennahverkehr.

Alles ist per Siri steuerbar

Alle zugehörigen Funktionen dieser Apps könnt Ihr natürlich auch via Siri starten und kontrollieren. Der Sprachassistent eignet sich außerdem hervorragend zum Vorlesen von iMessages, die Ihr während der Fahrt erhaltet – und kann sogar als Diktiergerät Eure Antworten einspielen und versenden.

Die Anzeige auf dem Display

Die Anzeige von CarPlay, wie oben und auch in anderen unserer Fotos gut zu sehen ist, passt sich je nach Nutzungssituation entsprechend an. So ist bei einer aktiven Navi-Fahrt rechts im Display immer die aktuelle Anweisung sowie Vorschauen der nächsten zu sehen.

Ebenfalls nützlich: Die Anzeige der Uhrzeit sowie der Netzverbindung und des Akkustands des verbundenen iPhones.

Und über einen kleinen digitalen Home Button kommt Ihr immer aus jeder App zurück zur Gesamtübersicht. Diese beinhaltet außerdem bei jedem Auto noch eine Hersteller-eigene App zur Steuerung von internen Funktionen des Wagens.

Apps von Drittanbietern

Wie vorhin bereits kurz erwähnt: CarPlay funktioniert auch mit einigen Apps von Drittanbietern. Wer zum Beispiel lieber Spotify als Apple Music nutzt, kann auch damit im Auto Musik hören und muss nicht auf Wiedergabe-Buttons verzichten. Das gilt ebenfalls für Hörbuch-Apps wie Audible oder auf CarPlay optimierte Podcast-Tools wie Overcast. Leider ist die Auswahl noch etwas begrenzt. Aber die Anpassungen werden über kurz oder lang bei vielen wichtigen Apps kommen.

Wie Ihr in den Fotos sehen könnt, haben wir das System mit dem neuesten iPhone 7 Plus getestet. An dieser Stelle gilt es daher wohl noch vor der abschließenden Beurteilung, Besitzer älterer Geräte zu beruhigen: CarPlay funktioniert mit iPhone 5/SE/5c oder neuer, also allen Geräten seit 2015.

Das Fazit

CarPlay ist für Auto-Besitzer, die sich im Apple-Kosmos bewegen, eine gelungene Möglichkeit, das Apple-Ökosystem auch im Fahrzeug intuitiv „an Bord“ zu haben. Das System garantiert Viel- und Gelegenheitsfahrern, dass sie viele der wichtigen und beliebten iOS-Inhalte/Apps gefahrenlos in einem Fahrzeug nutzen können.

Die einfache Installation, die variablen Optionen (drahtlos oder mit Kabel/Siri) und die guten kompakt integrierten Features werden mich beim nächsten Fahrzeugkauf dazu bringen, CarPlay zu integrieren. Dann würde ich mir wünschen, dass noch mehr Drittanbieter-Apps unterstützt werden.

Derzeit nutze ich ein Fahrzeug ohne CarPlay. Dies werde ich jetzt nicht abgeben, aber die Option des Umrüstens lasse ich mir durch den Kopf gehen. Hier gibt es aktuell schon bezahlbare Nachrüstlösungen.

Der Einbau von CarPlay wird von den bekanntesten Herstellern inzwischen angeboten, der Großteil der neuen Modelle „kann“ CarPlay. Die Preis sind je nach Modell unterschiedlich, Ihr müsst sie – je nach Fahrzeugwunsch – mit dem Autohersteller Eures Vertrauens klären.

Und welche Erfahrungen habt Ihr mit CarPlay gemacht? In den Kommentaren ist Platz.

Transparenz-Hinweis: Das Fahrzeug wurde mir freundlicherweise – ausschließlich für Testzwecke – von BMW & Apple zur Verfügung gestellt.