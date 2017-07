Aus Sorge vorm HomePod? Amazon arbeitet an besserem Echo

Der Druck auf Amazon steigt: Ende des Jahres startet der HomePod-Verkauf in den USA.

2018 wird Apples neue Box auch in andere Länder exportiert. Amazon wappnet sich bereits, auch wenn sich beide Geräte jetzt nicht in allen Punkten miteinander vergleichen lassen.

So oder so: Amazon will mit dem nächsten Echo in allen Bereichen nachbessern.

Kleiner und kompakter?

Der Nachfolger des aktuellen Echo-Devices soll etwas kompakter werden. Das US-Blog engadget will zudem erfahren haben, dass der Echo 2 etwa so hoch sein wird wie drei gestapelte Echo Dots. Außerdem sollen die Kanten abgerundet und die Außenseite von einem Stoff-ähnlichen Material bedeckt werden.

Auch der Klang soll besser werden

Nicht nur am Design, sondern auch an der Klang-Qualität wird gearbeitet. Schließlich will Apples HomePod bekanntlich gerade beim Sound der Maßstab werden.

Mehrere kleinere Lautsprecher sollen die Audio-Erfahrung beim Echo 2 darum deutlich verbessern. Damit der neue Echo Euch besser hört, wird auch an der Mikrofon-Verbauung gearbeitet. Was da genau gemacht wird, bleibt im Detail aber noch geheim.