Apple TV: Patentklage gegen die „Was hat er gesagt?“ Wiederhol-Funktion

Apple wurde wegen der „Was hat er gesagt?“ Wiederhol-Funktion verklagt.

2015 hatte Apple Siri in tvOS für alle Apple TV der vierten Generation um das Feature erweitert. User können dank ihm einfach „Was hat er gesagt?“ („What did he say? im Englischen) fragen und das Apple TV spult abgespielte Videos ein wenig zurück, um fragwürdige Stellen zu wiederholen.

Nun will das Video-Unternehmen CustomPlay diese Funktionsweise für sich beanspruchen. Es will sich Lizenzen für sie in einem Patent gesichert haben, das bereits 1998 eingereicht und 2002 genehmigt wurde.

Dieses beschreibt zwar noch keine Sprachsteuerung, allerdings aber einen „Was?“/“What?“ Button, der auf Knopfdruck das Video ein wenig zurückspult, wie MacRumors berichtet. CustomPlay weist auch zwei Apps vor, die die Funktion auch derzeit verwenden.

CustomPlay soll Apple 2014 in Lizenzfragen kontaktiert haben

2014 soll Apple wegen einer Partnerschaft in der Lizenzfrage rund um das Feature kontaktiert worden sein. Apple habe nie darauf geantwortet. CustomPlay deutet diese Haltung dahingehend, dass das Unternehmen um das Rechtsproblem Bescheid weiß. Offiziell hat sich Cupertino bislang zu der Klage nicht geäußert.