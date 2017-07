Apple mit 54 neuen Patenten, darunter ein iPhone Dock mit Siri

Eine ganze Menge Patente von Apple wurden durchgewunken – und einige sind ziemlich spannend.

Aus der Masse, die Patently Apple in einem neuen Bericht versammelt, sticht vor allem das Konzept eines neuen iPhone-Docks heraus. Es wird als „Smart Dock mit Stimmerkennung“ beschrieben – scheint also ein Gadget mit Siri-Support zu sein.

Zwei weitere interessante Ideen betreffen iOS. Zum Einen ist da ein Entwurf eines Algorithmus, der mit Ortungsdiensten zusammenarbeitet und erkennt, wenn ein User sein Auto verlässt. Anschließend können dann bestimmte Aktionen, etwa neue Karten-Routen oder ähnliches angezeigt werden.

Verbessertes Notruf-Feature

Zweitens hat Apple sich auch eine Verbesserung für das Notruf-Feature erdacht. Anstatt über den bisherigen Button im Home Screen zum Notruf-Ziffernfeld zu kommen, könnte eine Fingerabdruck- oder Tap-Kombination verwendet werden.

Natürlich bedeutet das Bekanntwerden dieser und der anderen Patente (die etwa Bluetooth oder Smart Cover betreffen) nicht, dass sie bald in Apple-Produkten auftauchen werden. Aber wie immer geben sie einen kleinen Einblick in die Aktivitäten in Cupertino – und was in Zukunft wichtig sein könnte.