Apple demonstriert HomeKit in ausgewählten Stores

In einigen Apple Stores können Kunden jetzt HomeKit und zugehörige Gadgets ausprobieren.

Die neuen Store-Flächen wurden laut einem Bericht von TechCrunch in 46 ausgewählten Stores, die meisten davon Flaggschiff-Läden in den USA, aufgebaut. Auch ein Store in Deutschland soll das Angebot bekommen haben – es wird aber nicht gesagt, welcher.

Die neuen Angebotsflächen bestehen aus iPhones, iPads und Apple Watches, jeweils mit der Home App bzw. HomeKit-kompatiblen Apps. Hinter ihnen sind Bildschirme mit Einrichtungen angebracht, deren Smart Home Geräte gesteuert werden können. So ist es etwa möglich, Philips Hue Leuchten oder einen Deckenventilator ein- und auszuschalten.

Live-Demos sind doch immer noch die besten Demos

Die passenden Gadgets werden natürlich unten der Demo-Theken zum Verkauf bereitgestellt. Erste Informationen können die Kunden vor dem Gang in den Store wie gewohnt auf Apples Übersichtsseite zu HomeKit erhalten – aber individuelles Testen ist halt eben nochmal besser.