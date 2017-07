Apple: Deirdre O‘ Brien wird „Vice President of People“

Apple hat Deirdre O’Brien zum neuen „Vice President of People“ befördert.

O’Brien ist bereits seit 1988 bei Apple tätig. Sie ist aktuell „Vice President of Worldwide Sales and Operations“.

Ab Herbst verantwortet sie Human Resources, darunter fallen unter anderem die Talente-Entwicklung, Bewerber-Auswahl, Firmen-Support und auch die Apple-Universität, an der Mitarbeiter trainiert werden.

O’Brien (Foto: Apple) war in den letzten zwanzig Jahren direkt an vielen Produkt-Launches beteiligt.

Sie wird direkt an CEO Tim Cook berichten. Cook erklärte, O’Brien verstehe die Kultur von Apple außerordentlich:

„She is a superb leader and I’m thrilled she will be bringing her experience and talent to this critical role.“