App-Mix: Skype rudert zurück und viele Rabatte zum Wochenende

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Skype: Wie die Entwickler in einem Blogartikel verkünden, kehrt die Statusanzeige in der mobilen App wieder zurück. Sie wurde beim großen Redesign Anfang Juni entfernt. Auch das Teilen von Inhalten aus anderen Apps via Skype ist wieder möglich, es wurden neue Themen hinzugefügt und mehr.

Facebook: Die iOS-App einiger User bietet derzeit die Option an, im Kamera-Modus aus Fotos GIFs zu erstellen. Die Funktion verfügt über alle bekannten Facebook-Filter, wie The Next Web berichtet. Ob und wann sie für alle kommt, ist noch unklar.

Frauen Fußball EM 2017: Vom 16. Juli bis zum 6. August findet in den Niederlanden die Fußball-Europameisterschaft der Frauen statt. Diese kostenlose App hält Euch mit einem Toralarm immer auf dem Laufenden.

OmniGraffle für iOS: Version 3.0 der mobilen Produktivitäts-App wurde UI-technisch an das Design der erst vor ein paar Monaten aktualisierten Mac-Version angepasst. Auch neue Features sind dabei: SVG-Import, Automation mit JavaScript und vieles mehr.

Radiohead: Das Meisterwerk der Band, das Album „OK Computer“, wird 20 Jahre alt. Eine Sonderedition namens „OKNOTOK“ kommt in der analogen Version mit einer Kassette für alte Computer. Deren letzten zwei Minuten sind, wie ein User bei Reddit herausfand, chiffrierte Code-Sequenzen. Er ließ sie daraufhin durch einen ZX Spectrum-Emulator laufen – und heraus kam eine App, die alle Bandmitglieder der Geschichte von Radiohead anzeigte:

App des Tages

Cash Cow: Das Match-3 Spiel war ein Klassiker für den PC und ist jetzt auch für iOS erhältlich – mehr Details hier bei uns:

Die besten Apps für Euer perfektes Wochenende

Motorsport Manager Mobile 2: Der Nachfolger des beliebten Motorsport Manager steht ab sofort bereit. In dem Aufbauspiel baut Ihr Euer eigenes Renn-Team auf.

Resynth: Im Hintergrund groovt Musik, im Vordergrund entwickeln sich komplexe Puzzle-Felder. Diese durchwandert Ihr mit einem Hauptfeld passend zum Rhythmus.

A Planet of Mine: In einem großen Sternensystem könnt Ihr Planeten entdecken, Rohstoffe bergen und strategisch die Länder bebauen.

Street Fighter IV: Die neueste Version der CAPCOM-Serie bietet 25 Charaktere mit vielen Spezialtechniken für spannende Fights.

Minecraft Story Mode Season 2: Protagonist Jesse und seine Bande sind in der zweiten Runde der Abenteuer-Serie zurück und entdecken eine Unterwasserwelt.

Nocked! True Tales of Robin Hood: Dieses Textabenteuer entfaltet die Geschichte des legendären Helden aus den Wäldern auf digitale Weise.

Cosmic Path: Über 100 Level bietet dieses Spiel, die mit einem weißen Ring und begrenzten Schrittzahlen durchgearbeitet werden.

Crusaders of Light: Bis zu 40 Spieler können in diesem Fantasy-Spiel als Gilden gegeneinander kämpfen.

Chronolink DX: Das Premium-Puzzle ohne In-App-Käufe führt Euch als Mix aus Aufbauspiel und Rätseln über 150 Level zum Ziel.

Smash Rings: Fallende Ringe sollen genau dann zerstört werden, wenn sie den gleichfarbigen Bereich eines Turms passieren.

DISTRAINT: Auch mit 2D-Grafik kann viel Horror erzeugt werden, wie dieses Spiel beweist.

Colored Path Fingers: Mit einfacher Wisch-Steuerung werden Farblinien gezeichnet, die taktisch koordiniert werden sollen.

Cloud Journey: Der junge Held dieses Spiel wird harten Puzzle-Labyrinthen in 3D ausgesetzt, bei deren Durchquerung Ihr ihm helft.

Na4: In einer Dystopie schlagt Ihr Euch mit Shooter-Gameplay durch die Level und schaltet viele spezielle Artefakte frei.

Spike Rush: Wellen von aggressiven Spitzen rasen auf die Spielfigur zu und mit einfachem Wisch-Gameplay weicht Ihr diesen Angriffsrunden aus.

Valerian – City of Alpha: Im neuen Spiel zu Luc Bessons Film „Valerian: Die Stadt der tausend Planeten“ steigt Ihr langsam aber sicher zu einer Weltraummacht auf.