App-Mix: iOS-11-Support für Connectrode und viele Rabatte

Hier ist der App-Mix: Neu, aktualisiert, reduziert – das solltet Ihr auf dem App-Radar haben.

Die besten Rabatte aus dem App Store

iTunes-Karten mit Rabatt

10 Prozent Rabatt

15 Prozent Bonus

ab Donnerstag 10 % Rabatt bei MediaMarkt

App-News

Connectrode: Der Retro-Klassiker wurde mit 64-bit Architektur ausgestattet, läuft somit auch sicher unter iOS 11 und ist ab sofort ein kostenloser Download.

Connectrode Spiele universal (27) 40 MB Gratis

SoundCloud: Nach der Entlassung von über 100 Mitarbeitern sorgte sich eine Gruppe von Usern um die weitere Existenz. Die Nutzer versuchten, 123 Millionen Songs auf einem externen Server zu archivieren. SoundCloud hat das Projekt nun gestoppt, wie Motherboard berichtet.

Google Fotos: Der neue Reiter „Teilen“ schlägt Euch in der neuen Version 3.1 intelligent besondere Fotos vor, die Ihr am ehesten an Familie und Freunden schicken wollt.

Clips: Apples Video-App wurde vor fünf Tagen erstmals groß aktualisiert – iTopnews.de berichtete. Ein Video zeigt die Neuerungen nun noch einmal kompakt:

Clips Foto und Video universal (183) 53 MB Gratis

The Escapists: Neben einem neuen Gefängnis-Level fügt das Update der Worms-Entwickler auch Unterstützung für Bluetooth-Controller hinzu.



ROME Total War – Alexander: Die neueste Episode des Strategiespiels mit antikem Schauplatz wird an diesem Donnerstag fürs iPad in den Store kommen. Mit dem Trailer könnt Ihr Eure Vorfreude weiter steigern und bis dahin in die ersten ROME-Teile reinschauen:

App des Tages

The Lion’s Song: Die vierte und letzte Episode der stillen, aber intensiven Abenteuer-Erzählung mit fantastischen Illustrationen ist neu für iOS und macOS erschienen – mehr Details hier bei iTopnews:

Zur Mac-App-Version:

Neue Apps

App in Space: Mit dieser Abnwendung habt Ihr jetzt schon alle in den nächsten Jahren anstehenden Weltraumfahrten von Anbietern wie SpaceX oder Blue Origin zur Hand.

App in Space Dienstprogramme universal Keine Bewertungen 24 MB Gratis

Contrast: Dieses Mac-Tool hilft Euch bei der Design-Entscheidung im Hinblick auf Bedienungshilfen für sehbehinderte User. Einfach Vorder- bzw. Hintergrundfarben (etwa bei Typografie-Gestaltung) eingeben und überprüfen, ob jeder alles erkennen könnte.

Wagers of Wars: Das digitale Kartenspiel, vor ein paar Tagen als kostenloser Downlad erschienen, lockt mit einem Gratis-Download, erfordert aber leider In-App-Käufe ab 5,99 Euro. Hier will offenbar jemand auf der Hearthstone-Welle schwimmen…