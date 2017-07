App des Tages: Full Throttle Remastered im Video

Wir küren mit Full Throttle Remastered heute eine Neuauflage eines Klassikers zur App des Tages.

Ursprünglich erschien dieses Point-and-Click-Abenteuer von LucasArts bereits 1995 – auch unter demselben Titel (zu deutsch „Vollgas“).

Gestaltet wurde es vom legendären Spieleentwickler Tim Schafer, der auch das Mastermind hinter Broken Age den ersten Versionen von The Secrets of Monkey Island und Day of the Tentacle ist.

Jetzt ist Full Throttle erstmals auch für mobile Geräte erhältlich, als 3D-Remake. Die Story bleibt unverändert (interessant):

Ihr braust mit Ben Throttle, dem Anführer einer Motorradgang, durch das düstere (wohl amerikanische) Land und verstrickt Euch dabei immer tiefer in eine mysteriöse Mordgeschichte.

Durch die wunaufdringliche Klick-Steuerung kommen dabei (insbesondere natürlich auf großen Displays) die vielen neuen Zeichnungen zur Geltung. Damit zu sehen ist, in welcher Tradition sie stehen, könnt Ihr jederzeit in den klassischen Modus umschalten.

Zeitlos spannende Story, keine In-App Käufe

Im Vordergrund steht aber natürlich immer noch das Spiel – und das ist so reizvoll wie vor 20 Jahren. Die Story entwickelt einen rasanten Sog, dem Ihr Euch nicht entziehen könnt.

Full Throttle, das ohne In-App Käufe auskommt, ist damit ein Tipp für alle Gamer mit Affinität für gute Geschichten, nicht nur für Nostalgiker. (ab iOS 9.0, ab iPhone 5s, englisch)

