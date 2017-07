Angetestet: Satechi Type-C Pro Hub fürs MacBook Pro

Wir haben den neuen Satechi Type-C Pro Hub fürs MacBook Pro getestet.

Das Gadget ist vor ein paar Wochen erschienen – iTopnews.de berichtete. Heute liefern wir unseren versprochenen Test des Hubs. Der Anschluss-Vervielfältiger aus edlem Aluminium wurde speziell für das 13“ bzw. 15“ MacBook Pro von 2016 mit Touch Bar entworfen, funktioniert aber auch mit den optisch unveränderten Modellen von 2017.

Der Hub wird auf einer der beiden Laptop-Seiten eingesteckt und belegt dort beide vorhandenen USB-C/Thunderbolt 3 Ports. Das macht aber nichts, denn auf der anderen Seite des Geräts werden diese wieder verfügbar gemacht – zusammen mit fünf weiteren Anschlüssen.

Mit einem Schlag fünf weitere Anschlussmöglichkeiten

Mit dem Type-C Pro Hub von Satechi sind (beinahe) alle Kabeloptionen, die sich ein User wünschen kann, auf einmal vorhanden: Zwei USB 3.0 Ports, ein SD/micro Kartenleser sowie ein HDMI Videoausgang (30 Hz) für 4K Videoqualität. Geladen werden kann das MacBook Pro weiterhin über einen der Thunderbolt-Anschlüsse.

Schnell, sicher, kompakt, portabel

All das ist eingepackt in ein ultradünnes, edles Design und funktioniert direkt „out of the box“. Wir konnten den Hub sofort beim ersten Anschließen verwenden und alle Eingänge arbeiteten tadellos. Auch rückseitig gab es nicht einmal Anschlussprobleme: Das Gerät verankerte sich immer fest am MacBook Pro.

Portabel ist der Hub natürlich auch und somit ein perfekter Begleiter für den Apple-Laptop, wenn Ihr mehr als nur USB-C Ports braucht. Einzige einen Ethernet-Anschluss für kraftvolles LAN-Internet hätten wir uns gewünscht – aber das ist ein kleines Manko, gemessen an den vielen Vorteilen, die dieses Gadget mit sich bringt.