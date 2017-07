Ausprobiert: Das neue Google Wifi im Test

Habt Ihr in Eurer Wohnung auch Probleme mit dem WiFi?

Google Wifi (hier ansehen) verspricht Abhilfe. Wir haben die neue Hardware für Euch zwei Wochen getestet – und das sind unsere Erfahrungen.

Am 26. Juni startete Google Wifi auch in Deutschland – in den USA gibt es Google Wifi schon seit fast zwei Jahren.

Google Wifi ist ein sogenanntes Mesh-Netzwerk. Heißt, Ihr bekommt beim Kauf nicht einen, sondern gleich drei kompakte Mini-Router (sogenannte Nodes), die gemeinsam im ganzen Haus für optimale WLAN-Verbindungen sorgen sollen. Vorteil eines Mesh-Systems: Die einzelnen Nodes kommunizieren untereinander, die WLAN-Verbindung wird im Optimalfall also immer an den Node weitergereicht, dem Ihr beim Surfen am Nächsten seid.

Design

Google Wifi macht nach dem Auspacken Eindruck auf den User. Die Nodes in schmuckem Weiß passen sich dezent Eurer Wohnungs-Umgebung an. Eine minimalistische, aber doch interessante kreisrunde Form, bei der der blaue LED-Ring in der Mitte auffällt. Klein, weiß, etwas spacig, nicht klobig – wie so mancher Konkurrent. Dabei informiert der LED-Ring über die Status-Informationen und ist somit kein Design-Gag…

Einrichtung und App

Einer der Nodes – wir hatten in unserer fast 170 Quadratmeter Testumgebung drei im Einsatz – wird zunächst an den Strom angeschlossen und dann per LAN-Kabel mit dem eigentlichen Router, in unserem Fall einem Telekom Speedport, verbunden.

Dann beginnt der Einrichtungs-Prozess. Dieser läuft über den Node, den Ihr zuerst anschließt. Google nennt das „Easy Install“. Dank der kostenlosen Google Wifi App ist die Installation in der Tat kinderleicht. Auch für Laien.

Die App wird geöffnet und sucht zunächst nach dem Router. Anschließend wird er über einen auf der Unterseite des Nodes vorhandenen QR-Code mit dem iPhone verbunden.

Danach überlegt Ihr Euch, wo Ihr die weiteren Nodes, in unserem Fall also zwei weitere Google Wifi, in der Wohnung platziert. Sinn macht es, die Nodes großflächig zu verteilen. Bei einer 5-Zimmer-Wohnung also eher nicht in zwei nebeneinander liegenden Zimmern, sondern eher in Zimmer 1, Zimmer 3 und Zimmer 5.

Die Nodes werden an ihren gewählten Standorten an die Steckdose gelegt. Weitere LAN-Verbindungen sind natürlich nicht nötig, das macht gerade den Reiz von Systemen wie Google Wifi aus.

Die App sucht dann nach weiteren Nodes in der Wohnung und installierte in unserem Beispiel alle drei Nodes innerhalb von rund fünf Minuten, handgestoppt.

Funktionsumfang und Leistung

Das Entscheidende ist die Leistung: In unserer ansonsten problematischen Wifi-Testumgebung erzielten wir – auch im Vergleich zu Konkurrenzprodukten wie Ubiquiti und Devolo Gigagate die bisher besten Werte.

Alternativ könnt Ihr an jeden der einzelnen Nodes auch noch zwei Geräte mit Gigabit Ethernet anschließen. Der erste Zugangspunkt verfügt dabei über einen WAN-Port, alle anderen sind LAN-Ports.

Den automatische Wechsel von einem Router zum anderen bemerkten wir nie – er lief einfach im Hintergrund ab. Google Wifi sendet dank des sogenannten Beamforming alle Daten zielgerichtet ans jeweilige Endgerät.

Die Reichweite (im 2,4-Gigahertz- und im 5-Gigahertz-Band) ist dabei außergewöhnlich gut. Wir haben es nicht als Nachteil empfunden, dass Google Wifi – zum Beispiel im Gegensatz zum Netgear-Orbi-System – auf ein drittes Band verzichtet.

Mit bis zu 58 mBit/s – in einer wie gesagt generell problematischen WiFi-Testumgebung – lieferte Google Wifi stattliche Ergebnisse.

Die drei installierten Nodes konnten somit unsere gesamte Testumgebung von fast 170 Quadratmetern lückenlos mit flottem Wifi abdecken. Es gab an keiner Stelle eine Lücke bei der Abdeckung.

Einmal informierte uns die App per Push über den Ausfall eines Nodes, einmal in zwei Wochen. Und nach dem kurzen Deaktivieren und erneutem Aktivieren von WLAN am iPhone war alles wieder im Lot.

Wichtig für Kaufinteressenten: WAN-seitig setzt Google Wifi auf DHCP, versteht sich aber auch auf statische Adressen und PPPoE. Handelsübliche Internetanschlüsse sind also kein Problem. Wer aber als Telekom-Kunde noch auf VDSL mit VLAN-Tagging setzt, sollte um Google Wifi einen Bogen machen.

Ein Pluspunkt: Google Wifi wird ständig aktualisiert. Regelmäßige Updates verbessern das System weiter. Und mit der Option, zusätzlich ein Gast-WLAN und ein Familien-WLAN anzulegen, trifft Google Wifi sicherlich den Nerv der Zeit.

Der Preis

Google Wifi ist nicht günstig. Aber deutlich günstiger als die Konkurrenz. Ein einzelnes Google Wifi kostet 139 Euro, ein Zweierpaket 249 Euro. Unser Testaufbau war unterm Strich eine Investition von 388 Euro.

Kauft Ihr gleich ein Dreierpaket spart Ihr aktuell 9 Euro. Der flotte Dreier kostet 379 Euro.

Unser Fazit

Von allen bisher getesteten Mesh-Systemen kommt Google Wifi unseren Vorstellungen von flächendeckendem Wifi bisher am nächsten. Wer eine Wohnung oder ein Büro mit maximal 120 Quadratmetern bespielen möchte, benötigt – das zeigt unsere Test-Erfahrung – nur das Zweierpaket für 249 Euro.

Über 120 Quadratmeter raten wir zur Installation von drei Google Wifi. Bei Räumlichkeiten bis 80 Quadratmetern kann schon ein Google-Wifi-Node die Lösung sein.

