10,5″ iPad Pro: Zwei neue Cases von ESR vorgestellt

Wir möchten Euch nun zwei Cases für das neue 10,5″ iPad Pro vorstellen.

Das erste ESR-Case (hier bei Amazon) kommt im klassischen Design – die Abdeckung besteht aus drei „Fächern“. Ihr könnt sie falten und das iPad so in zwei unterschiedlichen Positionen aufstellen.

Eingebaute Magneten wecken das Gerät, wenn Ihr das Case aufklappt. Sie versetzen es beim Schließen in den Ruhezustand. Für 12,99 Euro erhaltet Ihr einen günstigen und praktischen Schutz, der Vorder- und Rückseite umschließt.

Das zweite Case (hier bei Amazon) bietet ebenfalls die Smart Sleep/Wake-Funktion. Hier habt Ihr jedoch nicht nur zwei andere Stand-Positionen zur Verfügung. In diesem Fall wird das iPad in eine von zwei Rillen der Abdeckung gestellt, anstatt an diese gelehnt zu werden.

Einmal aufgestellt, findet sich auf der Rückseite außerdem eine freie Stelle, um die Wärme, die das Gerät erzeugt, besser abgeben zu können. Der Preis für dieses Modell liegt bei 16,99 Euro.