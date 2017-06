Zulieferer bestätigt: Nächstes iPhone lädt kabellos, ist wasserdicht

iPhone-Zulieferer Wistron hat sich heute höchst gesprächig gezeigt.

Firmenchef Robert Hwang erklärte gegenüber asiatischen Reportern, dass mindestens ein iPhone-Modell der nächsten Generation wasserdicht sein werde und sich kabellos aufladen lasse.

Die japanische Website Asian Nikkei Review zitiert den CEO so von der Wistron-Jahreshauptversammlung:

„Am Montage-Prozess für die vorherigen Generationen von [iPhones] hat sich nicht viel geändert, obwohl neue Features wie ein wasserdichtes Gerät und drahtloses Aufladen jetzt einige verschiedene Tests erfordern.“

Analysten berichten, Wistron und Foxconn würden sich beim nächsten iPhone die Aufträge teilen, Wistron könnte aber auch das iPhone 7s Plus produzieren.

Drei neue Modelle im Herbst möglich

Damit könnte sich bewahrheiten, was zuletzt schon Konsens in der Gerüchteküche war. Apple wird im Herbst offenbar gleich drei neue Modelle präsentieren: ein iPhone 7s, iPhone 7s Plus und ein OLED iPhone 8.

In diesem Zusammenhang verweisen wir gern noch mal auf unsere Meldung von vorhin: iPhone 8: Einloggen durch Gesichtserkennung immer wahrscheinlicher.