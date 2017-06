Zahlt was Ihr wollt: 15 Mac-Apps im Bundle zum Mini-Preis

Aktuell gibt es ein neues sehr gutes Bundle mit 15 guten Mac-Apps zum Sparpreis.

Der Deal („Pay what you want“/Zahlt was Ihr wollt) läuft so: Bezahlt Ihr mehr als der Durchschnitt (Stand jetzt knapp 14 Dollar/umgerechnet 12,50 Euro), erhaltet Ihr alle Anwendungen im Paket.

Gemeinsam haben die Apps einen Wert von knapp über 600 Dollar, also etwa 540 Euro. Bei Interesse solltet Ihr bald zuschlagen, denn der Preis geht immer weiter in die Höhe.

Enthalten sind die folgenden Apps:

Data Rescue 4: Diese Wiederherstellungs-Software rettet Euren Mac in der Not.

CrossOver 16: Ohne Probleme könnt ihr hiermit Windows-Apps auf dem Mac laufen lassen.

Paragon Hard Disk Manager: Unnötig volle Festplatte sind dank diesem Tool Geschichte.

Sid Meier’s Civilization V: Das bekannte Premium-Spiel wird hier als Mac-Version mitgeliefert.

Radio Silence: Unbekannte Netzwerk-Anfragen werden durch Radio Silence im Hintergrund blockiert.

MacPilot 9: Über 1200+ Tipps für bessere Mac-Nutzung sind hierin enthalten.

PhotoBulk: Mit dieser App könnt Ihr Sammlungen von Fotos in einem Rutsch umbenennen und mehr.

Movavi Mac Cleaner: Schnell und effizient löscht diese Ap unnötige Dateien von Eurer Festplatte.

Mac Blu-Ray Player Pro: Der Name ist Programm – hiermit können Blu-Rays abgespielt werden.

MacX DVD Ripper Pro: Jede DVD kann mit diesem Tool in eine Film-Datei umgewandelt werden.

Caboodle 2: Diese App ermöglicht effektive Notizen.

Soulver: Sowohl einfache Rechnung als auch komplexe Gleichungen sind für Soulver kein Problem.

Master Your Mac: Nutzer von El Capitan und Sierra erhalten mit dieser Serie Tipps für optimale Mac-Nutzung.

Tembo: Statt Spotlight könnt Ihr nach dem Bundle-Kauf auch mit dieser App den Mac durchsuchen.

Dropzone 3: Hinter dem Menüleisten-Icon dieser App verstecken sich viele Aktionen, die mit Dateien, die Ihr draufzieht, durchgeführt werden können.

Allein schon für das Sid-Meier-Game, Soulver, Paragon und Dropzone 3 lohnt sich das Bundle aus unserer Sicht.