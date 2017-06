WWDC: Neue Snapchat-Filter für Besucher

Apple setzt kurz vorm Start der Keynote (ab 18.30 Uhr Liveticker bei iTopnews) auf Social Media.

Das Unternehmen hat exklusive Snapchat-Filter für Besucher der WWDC veröffentlicht. Die Idee ist im Hause Apple nicht neu: Schon 2016 hatte Apple entsprechende Filter gelauncht. Diesmal beschränkt sich Cupertino auf einen einzigen Geofilter.

Wer in der Nähe der Event-Halle in San José weilt oder direkt in der Halle sitzt, kann den Geofilter auf Snapchat verwenden. Zu sehen sind neben dem offiziellen WWDC-Logo auch bereits von iMessage bekannte Sticker.