WWDC: Apple beschenkt Teilnehmer mit Jacke, Pins und Apple TV

Teilnehmer der WWDC erhalten von Apple traditionell ein Geschenk als Souvenir.

Waren es in den Jahren zuvor in der Regel T-Shirts mit Apple-Logo, zeigt sich Apple in diesem Jahr spendabler. In dem Teilnehmer-Paket finden sich diesmal eine schwarze Levi’s Jeansjacke, verschiedene Pins und ein Apple-TV-Developer-Kit.

Die Pins symbolisieren die neue Programmiersprache Swift und das Heimatland des jeweiligen Besuchers. Das ATV-Kit wird unter Scholarship-Teilnehmern verteilt. Enthalten sind ein Apple TV der 4. Generation mit 32 GB und ein HDMI-Kabel.

(via 9to5Mac)