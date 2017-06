WWDC 2017: Videos jetzt in Textform mit Volltextsuche verfügbar

Apple hat die WWDC-2017-Videos aktuell auch in Textform bereitgestellt.

Ganz frisch sind sämtliche Session-Videos auch als Transkript verfügbar. Dies hat mehrere Vorteile: Erstens können bei Verständnis-Problemen die Texte zu Rate gezogen werden. Zweitens wird auch die Suche nach Schlagworten als Volltextsuche ermöglicht.

Wichtige Stellen ganz schnell finden

Bestimmte Stellen lassen sich so in kürzester Zeit finden, ohne dass Ihr in den Videos mehrmals herumspringt.

Eine weitere wichtige Sache, die Apple noch mal erwähnt: Nach iOS gilt nun auch am Mac eine 64-bit-Pflicht. Ab Januar 2018 dürfen keine 32-bit-Apps mehr eingereicht werden. Ab Juni sind auch Updates in 64-bit verpflichtend.