WWDC 2017: Erste Deko jetzt zu sehen

In San Jose wird das McEnery Convention Center für die WWDC dekoriert.

Am Montag beginnt Apples Entwickler-Konferenz mit der großen Eröffnung-Keynote. Anstelle von San Francisco hat Apple diesmal das kalifornische San Jose als Veranstaltungsort ausgewählt. Der Veranstaltungsort, das McEnery Convention Center, wird seit heute für die Anlass geschmückt.

Wie Fotos auf Twitter zeigen (s.o.), hängt bereits ein großes Banner an der Fensterseite des Tagungszentrums. Außerdem ist die Wand einer ganzen Seite komplett mit dem bekannten WWDC-Motiv belegt und die Laternen in der Umgebung zieren kleinere Fahnen.